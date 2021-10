"Merci au public qui a mis le feu et a été exemplaire, mais j'ai aussi vu des bouteilles, des chargeurs, des briquets, j'en ai déjà vu sur moi, je sais ce que c'est. Certains dérapent, on risque de perdre des points, on ne peut pas dire que ces gens-là aiment l'OM", s'est désolé Payet en zone mixte après le match de la 11e journée de Ligue 1.

"Je suis désabusé, je ne comprends pas, on se sait observés, il faut des vrais sanctions, on ne peut plus attendre que quelqu'un soit blessé", a-t-il ajouté.

Marseille est sous la menace du retrait d'un point avec sursis après les incidents provoqués par certains de ses supporters à Angers.