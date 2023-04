Christophe Galtier prend la parole pour la première fois. Depuis mardi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain est visé par de lourdes accusations de racisme, du temps où il était à l’OGC Nice. Avant la rencontre contre le RC Lens, le technicien parisien a tenu à réagir en conférence de presse.

« Comme beaucoup d’entres vous , je suis profondément choqué par les propos que l’on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité, les valeurs de partage et de respect de l’autre, quelle que soit son origine, sa couleur ou sa religion. Toute ma vie d’homme, de footballeur puis d’entraîneur, a été dictée par le soucis du partage et le bien vivre avec les autres.

Je ne saurai accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J’ai donc décidé d’attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. Je ne peux que me satisfaire de l’ouverture d’une enquête. J’ai confiance en la justice de mon pays. Afin de la laisser travailler en toute sérénité, je n’apporterai pas d’autre commentaire à ce sujet. Le Paris SG a un match très important à disputer ce samedi, devant Lens. Toute mon énergie et ma concentration se trouvent tournées vers cet objectif. »