L’année dernière, il a longtemps été question de changement de propriétaire à Marseille. Il se disait que Franck McCourt, le patron du club phocéen, cherchait à se débarrasser de son bien et que des richissimes hommes d’affaires venus du Golfe ou du monde arabe étaient prêts à reprendre le flambeau. Mohamed Ajroudi était cité parmi les courtisans. Cela ne s’est pas fait et on sait pourquoi désormais.

« Sur l’OM, on s’est trompés »

Invité de Salon VIP sur beIN SPORTS, Mourad Boudjellal, qui s’était présenté comme le bras droit d’Ajroudi, a tout dit de l’initiative en question. "Ajroudi avait réuni des fonds pour acheter l’OM et on était persuadés que McCourt voulait vendre. Bon, on s’est trompés, il ne voulait pas vendre, et je crois qu’il l’a encore démontré il n’y a pas si longtemps". En somme, ceux qui lorgnaient sur Marseille avait mal calculé l’attachement de l’Américain envers le club.

L’ancien patron du RC Toulon est aussi revenu sur la déclaration qu’il avait faite à l'époque concernant la possible venue de Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe olympienne. Là aussi, il s’agissait d’une simple annonce qui n’a pas été suivie d’acte. "Je n’ai jamais dit que j’allais signer Zidane à l’OM, j’avais dit que c’était une obligation quand on est président de l’OM d’aller dormir devant chez lui, a-t-il précisé. Après il peut vous chasser, appeler la police. Mais au moins, on aura essayé."