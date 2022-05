Des supporters ont envahi la pelouse du stade Geoffroy-Guichard et lancé des fumigènes à l'horizontale après le barrage perdu dimanche soir par Saint-Etienne contre Auxerre (1-1/1-1, 5 t.a.b. à 4), qui relègue les Verts en Ligue 2. Après le tir au but vainqueur renvoyant Auxerre en Ligue 1, des spectateurs sont entré sur le terrain et certains ont lancé des fumigènes à tir tendu vers les bancs de touche, les joueurs des deux équipes se réfugiant aux vestiaires.