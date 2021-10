Zlatan pas tendre avec le PSG actuel

Il a joué quatre ans sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a fait le bonheur du club et des supporters parisiens qui sont entrés dans une autre dimension avec l'aide de l'attaquant suédois. Cinq ans après son départ, le joueur de 40 ans a fait le bilan sur ce que propose l'actuelle équipe parisienne. Et c'est sans concession.



Lors d'un entretien diffusé ce dimanche dans l'émission Téléfoot, l'international est allé, comme toujours, droit au but et sans prendre de pincettes. Ainsi, au moment de répondre sur le fait de savoir si l'équipe actuelle était meilleure que celle dans laquelle il avait joué, Ibrahimovic s'est montré catégorique : "Non, parce que nous étions une équipe. Aujourd'hui, ce n'est pas une équipe. Peut-être plus tard. J'y crois, mais là, non, ils ne sont pas meilleurs."