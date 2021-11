Zidane déclare sa flamme à l’OM !

Zinédine Zidane vient de rappeler publiquement son immense attachement à l’Olympique de Marseille. Même s’il n’y a jamais joué, l’ancien meneur des Bleus se sent viscéralement lié au club phare de sa ville natale.

Zidane se dit « Marseillais pour toujours »

Dans un entretien accordé à La Provence, ZZ vient même de faire part de son amertume concernant le fait de n’avoir jamais endossé la tunique olympienne. « Quand j’étais jeune, à 15, 16 ou 17 ans, j’étais en tribunes pour regarder les matches et comme j’étais footeux, je me disais "un jour pourquoi pas". Mais ça ne s’est pas fait, pour plein de raisons. Ça aurait été quelque chose de fort », a-t-il confié.

Zidane a poursuivi en déclarant sa flamme envers le seul club français vainqueur d’une Ligue des Champions. Marseillais un jour, marseillais toujours ? Sa réponse : « Ah ça oui! Je suis Marseillais, c’est sûr et certain. Même s’il peut se passer beaucoup de choses… Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici… Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie ».

L’icône du football français n’a pas eu la chance de porter les couleurs marseillaises. En revanche, il a eu la possibilité de jouer contre l’OM. C’était à ses débuts lorsqu’il était à Cannes et à Bordeaux. Et il a une anecdote bien précise à propos de l’une de ses confrontations disputées au Vélodrome : « Je me souviens d’ailleurs d’un match à Marseille, à l’époque c’était Franz Beckenbauer l’entraîneur de l’OM, et on a gagné 1-0 à Marseille. C’est un sacré souvenir. Ça me fait quelque chose de me dire que j’ai gagné à Marseille, mais pour moi c’était quand même fabuleux. Là, si je me remets sur le terrain, je m’en souviens bien ».