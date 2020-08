Youth League : Les Lyonnais éliminés par Salzbourg

🔚 C'est terminé à Nyon ! Nos Lyonnais s'inclinent dans ce quart de finale d'@UEFAYouthLeague (4-3). Les Gones ont su faire preuve de caractère pour revenir en seconde période, mais cela n'a pas suffi.

MERCI pour ce beau parcours, et on reste soudés pour ce soir ! 👊🔴🔵 pic.twitter.com/lLtekMjc0R



— Olympique Lyonnais (@OL) August 19, 2020

Les Lyonnais vont sans doute longtemps ruminer ce quart de finale tant il était à leur portée. Opposés au Red Bull Salzbourg, les Gones ont bien démarré leur rencontre et ont même bénéficié d'un penalty peu après le coup d'envoi. Antosch, le portier adverse, avançait par deux fois sur sa ligne au moment du tir de Da Silva qui lui occasionnait un carton jaune et donc une troisième tentative... repoussée de nouveau par celui-ci ! À la demi-heure de jeu, l'OL parvenait à ouvrir le score grâce à la tête de Soumaré (0-1, 30eme) avant de connaître un énorme trou d'air. Les hommes d'Éric Hély encaissaient quatre buts d'affilée (Okoh 39eme, Adamu 45+1eme, 54eme, 55eme).Complètement perdu et d'une assiduité au marquage suspecte, l'OL tentait tant bien que mal de reprendre le match à l'endroit peu après l'heure de jeu par Wissa (66eme) et Soumaré (68eme). Finalement, le malheureux Da Silva réduisait la marque (4-2, 71eme) avant que Wissa ne redonne une nouvelle dynamique à ce match d'une sublime talonnade (4-3, 78eme). Les quatre minutes de temps additionnel n'y changeait rien, les Lyonnais ont échoué aux portes des demi-finales que leurs aînés essayeront de dépasser ce mercredi soir face au Bayern Munich.Salzbourg : Okoh (39eme) et Adamu (45+1eme, 54eme et 55eme). Lyon : Soumaré (30eme), Da Silva (71eme) et Wissa (78eme)