Xherdan Shaqiri peut-il tout changer à l'OL ?

Pour succéder à l'ancien Mancunien Memphis Depay, l'OL est allé chercher Xherdan Shaqiri à Liverpool. Avec le joueur de 29 ans, Lyon a réussi à mettre la main sur un attaquant d'expérience habitué au plus haut niveau. International suisse à 96 reprises, double vainqueur de la Ligue des Champions, titré en Angleterre et en Allemagne, la nouvelle recrue lyonnaise présente un CV impressionnant. Recruté pour six millions d'euros par l'OL, Xherdan Shaqiri est désormais très attendu par les supporters rhodaniens.

Il va devoir accomplir de nouveaux exploits sur les pelouses de Ligue 1 pour faire oublier le départ de Memphis Depay et permettre à l'OL de rester dans le haut du classement du championnat de France. Alors que les attaquants lyonnais avaient été critiqués par Peter Bosz au début de saison, son profil risque de faire l'unanimité et remettre un peu d'ordre dans une hiérarchie pas toujours claire jusque-là.

Un onze modifié à tous ?

L'ancien de Liverpool semble avoir le profil idéal pour accompagner les jeunes comme Tino Kadewere ou Moussa Dembélé. Ce dernier, revenu d'un prêt de six mois à l'Atlético Madrid, est pour le moment le seul Gone qui a marqué plus d'un but cette saison. Avec trois réalisations, il s'est affirmé à la pointe de l'attaque lyonnaise. Si Islam Slimani est son suppléant, Xherdan Shaqiri pourrait désormais évoluer sur l'aile droite et devenir le pendant de Karl Toko Ekambi. Dans le 4-2-3-1 si cher à Peter Bosz, Lucas Paqueta pourrait alors récupérer le poste de milieu offensif axial. C'est Houssem Aouar qui risque d'en faire les frais, soit en sortant du onze, soit en reculant d'un cran dans un rôle de numéro 8 qu'il affectionne.

L'arrivée de Xherdan Shaqiri risque d'impacter la hiérarchie rhodanienne à tous les niveaux. Mais elle apporte l'exigence, la concurrence et la profondeur de banc dont l'OL a besoin pour remplir ses objectifs. Si une seule arrivée peut difficilement chambouler un effectif, celle de l'international suisse semble en mesure de régler bien des problèmes entre Rhône et Saône. Reste à savoir si cela sera suffisant pour permettre à l'OL d'être toujours aussi offensif même sans Memphis Depay.