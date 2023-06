Xavi Simons répond à l’intérêt du PSG et à son avenir au PSV

Xavi Simons va devoir faire un choix. L’an passé, le jeune milieu de terrain de 20 ans a décidé de quitter le Paris Saint-Germain, désireux d’obtenir du temps de jeu. Un pari gagnant puisque l’ancien du Barça a réalisé une saison pleine avec le PSV Eindhoven, ponctuée par 19 buts et 8 passes décisives en Eredivisie. Alors que Ruud Van Nistelrooy, grand artisan du renouveau du club, a décidé de quitter son poste d’entraîneur, Xavi Simons a évoqué son avenir.

Simons évoque l’intérêt du PSG

Dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, le joueur a confié songer à un départ et répond à un intérêt supposé du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale dispose d’une clause pour faire revenir le joueur contre 12 millions d’euros : « de toute évidence, beaucoup de choses ont changé maintenant. Je n'ai pas encore rencontré ni parlé au nouveau manager. Je vais lui parler et m'asseoir avec le PSV, puis décider de mon avenir. Je suis au courant de la clause du PSG pour me ramener mais pour autant que je sache, ils n'ont pas encore de coach »