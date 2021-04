Wissam Ben Yedder, de capitaine à supersub

A l'AS Monaco qui s'est découvert une équipe taillée pour la course au titre, la concurrence est rude. Wissam Ben Yedder en fait les frais. Ce dimanche pour la réception de Dijon, il n'est pas assuré d'être titulaire. L'international français a commencé la saison avec le brassard de capitaine et est le meilleur buteur de son équipe avec 15 réalisations en Ligue 1 cette saison. Pourtant, il a débuté les deux dernières rencontres de championnat sur le banc et pourrait retrouver ce statut de remplaçant pour la réception de Dijon ce dimanche. En conférence de presse d'avant-match, Niko Kovac a annoncé ne pas avoir tranché entre l'ancien Toulousain et Stevan Jovetic pour le rôle d'attaquant de pointe titulaire. « J’aime cette situation parce que cela force les deux joueurs à se surpasser. Pour le coach et l’équipe, c’est positif. Pour dimanche, ce n’est pas clair dans mon esprit mais dans tous les cas ce sera un bon choix » a apprécié l'entraîneur croate qui profite de cette concurrence.

Wissam Ben Yedder, spécialiste des secondes périodes

Si le coach du club de la Principauté hésite encore, c'est parce que Jovetic s'est montré au meilleur des moments. Le Monténégrin s'entend bien avec Kevin Volland et a marqué deux buts lorsque Ben Yedder connaissait une mauvaise série inhabituelle avec cinq matchs consécutifs sans marquer. Si ce dernier s'est depuis réveillé, c'était dans un rôle de supersub face à Metz la semaine dernière. Contre les Grenats, WYB s'est offert un doublé en fin de match pour prouver que même en sortie de banc, il était capable de performer. « C'est ce que je veux : un banc qui change le rythme du match. Je savais que Wissam était déçu, comme tout joueur qui ne débute pas. Mais il a parlé avec ses buts » a apprécié son entraîneur à l'issue de la rencontre. Alors qu'il n'a pas marqué en milieu de semaine malgré un statut de titulaire face à Metz en Coupe de France, l'attaquant de 30 ans a inscrit 10 de ses 15 buts en seconde période cette saison. Une statistique qui en dit long sur sa capacité à faire la différence quand la situation se tend. Cet atout lui a fait temporairement perdre le brassard de capitaine mais il lui a offert un rôle décisif qu'il découvre. C'est le prix à payer pour permettre à son équipe de rester en lice dans la course au titre.