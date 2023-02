Vitinha : "On sait qu'on peut être meilleurs"

Un gros ouf de soulagement. Ce dimanche après-midi, le PSG est revenu de loin pour s’imposer au Parc face à Lille (4-3). Une victoire qui va faire du bien au moral des hommes de Christophe Galtier, défaits lors des 3 dernières rencontres. Néanmoins, le club de la capitale a encore eu des moments d’absence qui auraient pu coûter cher. Interrogé par nos confrères du journal L’ Équipe, Vitinha a certes souligné le caractère des joueurs parisiens mais estime que le PSG doit faire mieux lors des prochaines rencontres.

"C'est important de dire que nous ne sommes pas contents de notre match. On sait qu'on peut être meilleurs, et on essaye toutes les semaines de l'être. On sait aussi que la personnalité qu'on a montrée après avoir été menés est très importante. On doit se concentrer sur ça. On veut toujours gagner, c'est important de le dire. Quand on ne gagne pas, on rentre à la maison et on n'est pas heureux. On a pu voir la sensation de libération après le but de Lionel Messi. C'est bon d'avoir gagné aujourd'hui", estime le milieu de terrain du PSG.