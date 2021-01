Villas-Boas estime que « la meilleure équipe a perdu »

Florian Thauvin (attaquant de l'OM sur Canal+) : "Ce soir, on a quand même réalisé un bon match. D'habitude, on est tous regroupés derrière. Ce soir, on les a bien embêtés. On a marqué un but dans le jeu. Malheureusement, le pénalty nous a fait mal. Mais les années passent et on leur tient plus tête. On progresse et c'est le plus important."

Mauro Icardi (attaquant du PSG sur Canal+) : "J'ai fais mon retour la dernière fois, j'ai marqué et aujourd'hui j'ai pu encore marquer et on a gagné aussi. On a fait des sacrifices et on a gagné. C'est important pour un attaquant de marquer des buts. Il faut aider l'équipe. Et quand j'ai l'opportunité de le faire, je le fais. Surtout dans une finale."

André Villas-Boas (entraîneur de l'OM sur La Chaîne Téléfoot) : "On n'a pas de regret. On était la meilleure équipe, on ne mérite pas de perdre ce match. Tout a été complet, sauf les buts. Il n'y a pas eu de grosses occasions pour le PSG. Félicitations au PSG pour le trophée mais on était mieux sur le terrain, bien sur l'aspect tactique, physique. Je pense que le plus grand honneur que le PSG peut nous faire c'est cette fête qu'ils font comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Cela montre l'importance que ce match avait pour eux. On l'a maîtrisé. Je pense que la meilleure équipe a perdu ce soir".