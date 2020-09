Villas-Boas en remet une couche !

Deux jours avant la réception de l'ASSE en Ligue 1, André Villas-Boas s'est présenté en compagnie de son milieu de terrain Valentin Rongier devant les médias pour son traditionnel point presse d'avant-match. Une conférence forcément dominée par les questions relatives au très houleux Classique de dimanche remporté par l'OM 1-0 au Parc des Princes et au cours duquel plusieurs incidents se sont déroulés. Le coach portugais a notamment été sondé sur les accusations de Neymar envers Alvaro Gonzalez. Le Brésilien affirme avoir reçu des insultes racistes de la part de l'Espagnol. Villas-Boas invite la commission de discipline de la LFP à trancher.

"La Ligue va avoir la pression"

"Le PSG cherche à prouver certaines choses, mais pas d'autres. (...) La Ligue va avoir de la pression pour étudier tout cela. On verra s'il y a des influences. Est-ce que je redoute des sanctions? Déjà en premier lieu, je trouve que l'expulsion de Benedetto n'est pas justifiée, il aurait dû être là contre Saint-Etienne. On va faire appel du jaune de Pape Gueye. Les autres je ne sais pas. Amavi a essayé de calmer les choses et a été violemment agressé par Kurzawa..."

Villas-Boas s'est également livré à une analyse côté terrain du match de l'OM à Paris : "J'ai regardé le match une nouvelle fois, et je nous ai trouvés encore meilleurs qu'à chaud. C'était un match intéressant de notre part, même s'il a malheureusement fini par une bagarre. Il faut maintenant enchainer par des victoires à la maison, c'était notre faiblesse la saison dernière." Pour AVB, l'OM a passé une barrière mentale avec ce succès. Il élude en revanche la question : "Une victoire de l'OM dérange-t-elle ?" "C'est comme ça. En tout cas ce que j'ai dit aux joueurs c'est qu'on a passé une barrière mentale en gagnant contre Paris, ça nous donnera de la force mentale pour la suite, et peut-être même pour le Trophée des champions s'il a lieu."