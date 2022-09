Villas-Boas a été approché par le PSG en 2013

L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille Andre Villas-Boas aurait déjà eu la possibilité de coacher le Paris Saint Germain. C'est l'intéressé lui-même qui a déclaré cela dans les colonnes du Telegraph ce mardi. Tout cela serait arrivé lorsqu'il était encore à Tottenham en 2012-2013, et que le PSG ait tenté de convaincre le club britannique de lui céder son entraîneur. Le Portugais a dit être resté aussi par amour pour le club londonien.

"L'offre du PSG était sur la table"

L'entraîneur portugais a donc décidé de rester à Tottenham. Les négociations entre les deux clubs n'allaient pas dans le bon sens non plus. L'offre du PSG était sur la table. Ouais, Daniel (Levy, président du club) voulait me vendre pour 15 millions de livres (16,7 millions d'euros). Le PSG ne voulait évidemment pas payer 15 millions de livres sterling. […] J'ai décidé de rester, par amour pour Tottenham. Je pense que Tottenham attendait que je parte et c'est tout. C'était le tremplin pour le début d'une mauvaise relation lors de la deuxième saison. Ce sont toujours des détails. À cette époque, nous n'étions pas contents l'un de l'autre. Je suis resté à Tottenham par amour pour Tottenham et Tottenham voulait que je parte et c'est tout. C'était la fin d'une histoire et nous nous sommes séparés après un accord très, très simple."

Andre Villas Boas est aujourd'hui sans club, et ce depuis son départ de l'Olympique de Marseille. Toujours dans les colonnes du Telegraph, il a confié que son prochain challenge en tant qu'entraîneur sera probablement son dernier. Il va être intéressant de suivre le futur de l'ancien coach du FC Porto.