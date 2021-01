Verratti : "Cela va aller de mieux en mieux"

Pour la grande première de Mauricio Pochettino, le PSG a dû se contenter d'un score de parité à Saint-Etienne, mercredi soir (1-1). Une première forcément décevante, autant d'un point de vue ludique, Pochettino étant réputé pour le jeu proposé par ses formations, que pour le résultat. Mais le tacticien argentin vient d'arriver et n’a dirigé son premier entraînement à Paris que dimanche. Marco Verratti a donc entrepris de défendre son nouveau coach face aux critiques qui émergent déjà dans les médias. "On ne peut pas juger le travail du coach. Ça fait deux jours qu’il est là, on a eu une seule séance tactique. Ça va arriver, il va falloir trouver plus d’automatismes et cela va aller de mieux en mieux", a clamé l’Italien après le match..

Verratti, Pochettino a aimé

Pochettino avait lui aussi été sondé sur la prestation de l'Italien à l'issue de la rencontre et a dit tout le bien qu'il pensait de l'ancien joueur de Pescara, qu'il considère d'ailleurs comme un meneur de jeu offensif. "Marco est un meneur, un playmaker. Il a la qualité pour jouer dans différentes positions et je suis très content de ce qu'il a montré", a ainsi louangé l'ancien défenseur parisien en conférence de presse.