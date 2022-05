« Une question de timing » : Le cas Seko Fofana vu par son ex-sélectionneur

« C'est un garçon fantastique, c'est juste une question de timing, a expliqué Patrice Beaumelle, dans un entretien accordé à Foot Mercato. C'est la seule raison. Il avait donné priorité à son club. Il faut prendre en compte le fait qu'en Afrique pendant le Covid, on a été trimballé. On voyageait partout, il fallait faire des tests et on ne dormait pas. On faisait des vols de huit heures à quelques heures des matchs. Rien n'était facilité. Et ça, Seko Fofana le savait et il ne se sentait pas capable, il aurait donné trop d'énergie. Après les supporters, aujourd'hui, ils le critiquent, demain, il rejoue et il fait un gros match et tout le monde aura oublié. »