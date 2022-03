Une frustration à évacuer pour Paris et Pochettino

"Très grande déception"

"Nous sommes très déçus, pas seulement nous, les joueurs, tous les membres du club. C'est une très grande déception, un gros coup dur. Les derniers jours ont été difficiles, et dans cette période on n'a pas beaucoup de repos pour retrouver de l'énergie. Mais nous avons une énorme responsabilité : terminer la saison de la meilleure manière. Nous devons remporter le titre (...) L'ambiance demain (dimanche) sera celle que veulent nos fans, nous comprenons leur déception, ils ont le droit de manifester leurs sentiments."

"La motivation doit être là"

"Il ne faut pas les distinguer (Neymar, Mbappé et Messi des autres joueurs, NDLR), toute l'équipe souffre énormément. La motivation doit être là, chacun d'entre eux doit être à la disposition de l'équipe. Nous avons la possibilité de gagner le 10e titre en 50 ans d'histoire du club (52, NDLR), c'est suffisant comme motivation pour s'entraîner tous les jours et jouer avec la forme que demande cette compétition."

"Difficile de dormir"

"Comment je me sens? Très contrarié (il a dit +jodido+, NDLR). Si on analyse les deux matches, ici à Paris tout le match (1-0) et sur les 60 premières minutes à Madrid (défaite 3-1), l'équipe a été supérieure. La façon dont on a perdu fait ch..., pardon pour le mot. J'ai la rage, je ressens un certain mal être, c'est difficile de dormir la nuit, mais il faut assumer nos responsabilités, celle de continuer de penser au championnat. Personnellement, mentalement je suis dans le processus de récupération. Cela ne signifie pas que je ne suis pas fort, je me sens prêt à lutter et relever ce défi."

"Respecter le championnat"

"La responsabilité est commune, c'est celle de tous les joueurs, il faudra montrer le respect que mérite ce maillot. Une victoire demain ne nous consolera pas de la défaite de Madrid. Mais c'est important de respecter le championnat. Il y aura des jeunes dans le groupe demain, mais le plus important aussi que les joueurs présents mercredi puissent défouler cette frustration."

"Mal-être"

"(Face au Real Madrid) A la 60e minute, le PSG avait totalement le contrôle. En revoyant les images, je ne comprends pas que la VAR ne donne pas faute (de Benzema sur Donnarumma, NDLR). Ce n'est pas une excuse, mais ça conditionne toute la suite. Parfois c'est difficile à expliquer, c'était impossible à prévoir. Notre mea culpa, c'est que nous n'avons pas bien géré ces instant du match, il faut assumer cette responsabilité. Cela explique aussi ce mal-être, de ne pas savoir gérer ces moments dans la compétition."

"Bonne relation" entre les gardiens

"Ils partagent la déception, ce sont deux grands gardiens, avec une bonne relation. Avec l'empathie d'un coéquipier, Keylor (Navas, NDLR) a montré son soutien à +Gigio+ et au groupe. Les joueurs qui ne jouent pas participent aussi, en montrant leur soutien. Ce n'est pas une question de confiance mais de choix, selon des critères précis, des informations, et pour moi cela n'a pas affecté l'énergie. Ce qui s'est passé s'est passé. Dans le foot, les analyses d'après-match peuvent être négatives, mais les décisions ont été prises. Quand on perd on peut toujours dire qu'on aurait pu prendre une autre décision, mais on ne le saura jamais. Les décisions se prennent avec le risque que ces choses-là arrivent."