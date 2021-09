L'ancien milieu de terrain du Real Madrid a mis fin à son séjour à Everton après seulement un an, marquant six buts en 23 apparitions en Premier League pendant son séjour à Goodison Park. James n'est pas revenu après l'été et un départ était inévitable. Cependant, sa destination a été un peu surprenante, le milieu de terrain rejoignant le club qatari d'Al-Rayyan.

Une clause qui change tout

Il existe cependant une clause secrète dans le contrat de James qui lui permettra de passer à autre chose de manière spectaculaire. Selon Mundo Deportivo, le meneur de jeu colombien a une clause dans son nouveau contrat qui lui permettra de partir unilatéralement si le PSG soumet une offre. Il semble que le Colombien ait une certaine envie de jouer avec Lionel Messi, Neymar ou l'une des nombreuses stars dont dispose le PSG. Cependant, après un passage mitigé à Everton et cette aventure au Qatar, James a une tâche difficile pour convaincre le PSG de faire une offre d'ici un an ou deux.