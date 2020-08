Un voyage initiatique riche en émotions pour Paris

Comme chaque année, l'été du PSG a été animé. Pour une fois, il n'était pas question de transferts mais d'une performance historique dans un Final 8 inédit de la Ligue des Champions. Cette campagne européenne, riche en émotions, a permis aux Parisiens d'embarquer pour une nouvelle dimension. Durant ce voyage initiatique, ils sont passés par tous les états. En étirant leur séjour portugais avec des succès sur l'Atalanta Bergame et Leipzig, les hommes de Thomas Tuchel ont enfin prouvé qu'ils étaient capables d'aller loin en C1. Une vraie satisfaction même si la défaite contre le Bayern Munich en finale peut laisser des regrets. Les Bavarois étaient peut-être impressionnants et meilleurs, ils étaient prenables.

Et c'est d'autant plus rageant. Sur Twitter, Presnel Kimpembe a très bien résumé l'état d'esprit parisien à l'issue de cette rencontre perdue. « 10% de fierté mais 90% de rage. La fierté d'avoir été enfin là, la rage d'avoir été enfin si près, avec ce groupe-là. Que cette rage reste dans nos ventres pour repartir au combat et gagner. » Le résultat est là et il est indiscutable : il n'y a pas de coupe aux grandes oreilles dans les bagages parisiens au moment de rentrer de Lisbonne. Une déception trop grande pour Neymar qui n'a pas su retenir ses larmes au coup de sifflet final de la finale. Un apprentissage difficile qui va permettre à la star brésilienne et ses coéquipiers de grandir.

A Paris, la joie des sacres nationaux, la tristesse d'une défaite continentale



La route vers ce statut de finaliste de la Ligue des Champions n'a pas été de tout repos pour le PSG. Avant même l'arrivée au Portugal, il y a eu un mélange de joie avec les victoires en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, et de peur avec les blessures de Kylian Mbappé et Marco Verratti. Les craintes se sont renforcées dans un match mal embarqué face à l'Atalanta Bergame et de manière générale, il y a eu des doutes sur le jeu proposé par les champions de France. Les difficultés offensives ont parfois été source de frustration.

Heureusement, Eric Maxim Choupo-Moting a surpris tout son monde avec le but de la qualification pour le dernier carré et Angel Di Maria a été décisif quand il a joué. Le passage de l'obstacle Leipzig en demi-finale a permis de retrouver la confiance et donner de la joie aux supporters. Ca n'a pas été suffisant pour s'imposer dans une finale où Neymar et Kylian Mbappé ont été décevants mais ce voyage a formé un collectif et renforcé l'espoir d'un futur titre continental. Malgré ces émotions opposées, le PSG pourrait devenir nostalgique de son aventure européenne dès sa rentrée en Ligue 1.