Après les deux roues, l’Olympique de Marseille passe à quatre. Uber Eats va laisser la place à un nouveau sponsor majeur, spécialisé dans la vente de voitures en ligne. Ce changement de régime interviendra à partir du 1er juillet 2022 avec l’arrivée de Cazoo.



La marque apparaîtra sur « la face avant du maillot des olympiens, ainsi que dans l’ensemble de l’Orange Vélodrome, sur le site Internet du club et sur tous les différents panneaux d’affichage média du club apparaissant à la télévision », précise le communiqué du club olympien publié ce jeudi.

Présent en Premier League

Il n’est pas indiqué, en revanche, la durée du contrat qualifié de « pluriannuel ». On sait que Cazoo, fondé en 2018 par l’Anglais Alex Chesterman, est coté en bourse depuis août 2021. On retrouve Cazoo comme partenaire d'Aston Villa et Everton en Premier League.