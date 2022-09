Partenaire principal de l’OM et du Losc, Cazoo va réduire son activité en Europe. La société spécialisée dans la vente en ligne de véhicules d’occasions a annoncé jeudi une restructuration financière qui pourrait affecter les deux clubs de Ligue 1 qu’elle sponsorise.



« Avec l’objectif d'atteindre la rentabilité d'ici la fin de l'année prochaine, nous avons pris la décision difficile de nous concentrer uniquement sur l'énorme marché britannique des voitures d'occasion de plus de 100 milliards de livres sterling par an », a indiqué Alex Chesterman, fondateur et PDG de Cazoo, dans un communiqué.

Vague de licenciements

On apprend aussi une « liquidation ordonnée des opérations en Allemagne et en Espagne » et une « consultation avec ses représentants du personnel en France et en Italie. » L’entreprise avait déclaré au début du mois d’août qu’elle effectuait un examen de ses activités en Europe. La réponse confirme les craintes supposées.



Il faut donc s’attendre à l’annonce de nombreux licenciements. Si le chiffre d’affaires de Cazoo diminuera considérablement d’ici la fin de l’année prochaine, quid de son investissement avec l’OM et le Losc ?



Les maillots d’Aston Villa et Everton (Premier League), Real Sociedad et FC Valence (Liga), Bologne (Serie A) ou encore Fribourg (Bundesliga) arborent également Cazoo.