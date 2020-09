Jeff Reine-Adélaïde est actuellement en instance de départ du côté de l’OL. Déçu par son faible temps de jeu, l’international espoir tricolore est tenté par un défi ailleurs pour se relancer. C’est un fait. En revanche, ce qui ne l’est pas c’est le message qu’il aurait fait passer à son coach et selon lequel il n’était plus à sa disposition pour les rencontres qui arrivent. Cette rumeur a été relayée par un grand média français et l’intéressé vient de la réfuter totalement.

« Une information totalement erronée »

Sur son compte Twitter, l’ex-angévien a indiqué ce samedi « qu’il s’agit d’une « information » totalement erronée ». Il a aussi demandé à ceux qui ont colmaté ces bruits sans fondement que ça « serait bien d’éviter de me [lui] prêter des propos que je [il] n’ai [n’a] JAMAIS prononcés ». Un message qui a le mérite d’être clair, et qui a de quoi faire taire la polémique.



« Information » totalement erronée.



Ce serait bien d’éviter de me prêter des propos que je n’ai JAMAIS prononcés. Merci pic.twitter.com/IDUnNCR4Ow

— Jeff Reine-Adélaïde (@jreineadelaide) September 26, 2020

Pour rappel, Reine-Adélaïde a été transféré à Lyon durant l’été 2019 et contre un montant de 25M€. Sa première saison dans le Rhône a été tronquée par une grave blessure au genou. A son retour de blessure, il a perdu sa place dans le onze de départ. En 2020/2021, il n’est apparu qu’à une seule reprise avec les Gones. C’était lors de la première journée face à Dijon.