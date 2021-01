Un coach de renom à l’OGC Nice ?

Moins de deux mois après avoir mis à la porte Patrick Vieira, les propriétaires de l’OGC Nice envisagent un nouveau changement au niveau de la barre technique de l’équipe. A en croire ce que rapporte L’Equipe ce samedi, Jim Ratcliffe, le patron du Gym, aimeraient désormais du lourd comme entraineur du côté de l’Allianz Riviera. Bien qu’ayant assuré une belle victoire la semaine dernière contre le RC Lens, le Franco-Roumain Adrien Ursea se retrouve donc à son tour sur la sellette.

Ratcliffe a déjà deux cibles dans le viseur

Deux noms semblent se dégager pour ce poste. Ou du moins dans l’esprit des décideurs niçois. Le premier c’est celui de Ralf Rangnick, un technicien allemand de 62 ans et qui est connu pour ses qualités de manager et son habilité à structurer tout un club. L’année dernière, il avait été tout proche de rejoindre l’AC Milan. Le second nom c’est celui du Néerlandais Peter Bosz, actuellement en charge du Bayer Leverkusen. En septembre dernier, avec son équipe, il avait infligé un 6-2 à Nice en Ligue Europa et le board des Aiglons ne l’a manifestement pas oublié. Telles sont donc les deux pistes étrangères explorées par le club azuréen.

En France, le profil de Christophe Galtier plait également, mais ce dernier est lié à Lille et il y a peu de chances qu’il accepte un challenge dans autre club de Ligue 1 et aux ambitions sportives moins importantes.