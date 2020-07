Un 10e trophée en carrière pour Kylian Mbappé (PSG)

Et de dix ! A seulement 21 ans, Kylian Mbappé a eu la chance vendredi soir de soulever le dixième trophée de sa carrière professionnelle. Il l’a fait péniblement, en se tenant sur des béquilles après avoir contracté une blessure durant le premier acte du match, mais cela compte bien sûr. Cette victoire en Coupe de France est donc pariculièrement significative pour le natif de Bondy. Son palmarès personnel a déjà fière allure, et nul doute qu’il va encore s’enrichir durant les années à venir.

Lancé dans le grand bain en 2015 avec l’AS Monaco, le natif de Bondy compte à son actif déjà quatre titres de champion de France, deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue, un Trophée des Champions mais aussi un titre de champion du monde et une victoire à l’Euro des -19 ans. Et on ne compte pas les très nombreuses récompenses individuelles qu’il a pu amasser durant toute cette période. L’appétit venant en mangeant, l’intéressé commence y prendre goût. Après le succès face aux Stéphanois, il a posté un tweet vendredi pour dire qu’il « adorais [adorait] ce sentiment ».

Mbappé fait de l'ombre à Ronaldo et Messi



Dans l’histoire du football, il y a très peu de joueurs qui ont pu présenter un CV aussi copieux à cet âge-là. Même les Messi et les Cristiano Ronaldo ne peuvent rivaliser avec le Français dans ce domaine. La Pulga n’avait que quatre titres à brandir à 21 ans (en 2008), tandis que le Portugais ne présentait qu’une FA Cup comme argenterie au même âge. A ce rythme, et en espérant que les blessures puissent l’épargner au maximum, Mbappé est bien parti pour détrôner son ex-coéquipier Daniel Alves en tant que joueur le plus titré de l’histoire. Le Brésilien a placé la barre à 40 trophées !