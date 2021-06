Umtiti, une immense aubaine pour l'OM ?

Les jours passent et la piste Samuel Umtiti continue de prendre de l'épaisseur du côté de l'Olympique de Marseille. D'après Mundo Deportivo, un prêt est envisagé et même en bonne voie, Pablo Longoria développant de très bonnes relations avec Mateu Alemany, le directeur du football du FC Barcelone. C'est ainsi que Konrad De La Fuente arrive aussi sur la Canebière. Concernant Umtiti, les préoccupations sont avant tout salariales, comme souvent dans ce genre d'opération où un joueur passe d'une des plus grandes écuries du monde à un club plus modeste. Mais les intérêts seraient évidemment communs.





Umtiti, sans cesse blessé, n'a quasiment pas joué de la saison. Sur les 54 matchs du Barça toutes compétitions confondues, le champion du monde n'en a disputé que seize, dont seulement huit en tant que titulaire. Et dès le mois de juillet 2020, il confiait sa déprime sur Instagram : "J'aimerais pouvoir retourner dans le passé. Non pas pour changer les choses, mais pour revivre l'époque à laquelle j'étais heureux et que je ne le savais pas." Car sa saison 2019-2020 avait été tout aussi pourrie par les pépins divers et variés, particulièrement au début et à la fin (plusieurs mois d'indisponibilité). Et ce n'était déjà pas mieux lors de l'exercice précédent...

Bref, depuis la fin du Mondial 2018, où Umtiti avait été un des grands héros bleus avec son but en demi-finales face à la Belgique (1-0), la démarche est complètement cassée. Dans les dernières semaines, il s'est même murmuré que le Barça était prêt à libérer l'ancien Lyonnais, pourtant engagé jusqu'en 2023... A 27 ans, Umtiti demeure un potentiel qui serait impossible à négliger pour l'OM. Loin de l'hypothèse David Luiz, qui n'offrirait absolument pas les mêmes caractéristiques. Pour le Brésilien, la pré-retraite n'était guère loin.





Si Umtiti, avec moins de pression et tout un contexte un peu plus favorable, arrive à se relancer à Marseille, l'apport pour le club serait considérable. Les tout frais déboires défensifs de l'équipe de France rappellent aussi à quel point ce joueur a su être grand lorsqu'il était en pleine possession de ses moyens. Une belle visibilité du côté du Vélodrome, bien sûr, serait un autre atout évident en vue d'un potentiel retour en bleu.