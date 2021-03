Tunisie : Khaoui a retrouvé le sourire

C’est le grand gagnant du départ d’André Villas-Boas. Très peu utilisé depuis son arrivée surprise à l’OM à l’été 2016 en provenance de Tours, Saîf-Eddine Khaoui, prêté à Troyes l’année suivante puis à Caen en 2018, n’avait même jamais été titularisé en match officiel par le technicien portugais, qui le faisait rentrer au poste d’arrière gauche. Nasser Larguet l’a totalement relancé, l’intégrant dans son onze de départ dès son troisième match, contre Auxerre en Coupe de France. Et l’international tunisien n’a pas tardé à faire honneur à cette confiance, en inscrivant un doublé décisif face à Nice le mois dernier (3-2), pour enfin ouvrir son compteur avec l'OM.

"Cette chance, je l’attendais depuis longtemps"

"J’ai eu cette chance de pouvoir jouer et montrer mes qualités. Je remercie énormément Nasser. Cette chance, je l’attendais depuis longtemps. Je savoure énormément, avec beaucoup d’émotion", confiait-il aux anges, après ce succès face aux Aiglons, remerciant un entraîneur intérimaire retourné au centre de formation après neuf matchs sur le banc de l’équipe marseillaise, et qui a laissé les rênes à Jorge Sampaoli. Habitué à être mis au placard depuis son arrivée sur la Canebière, Khaoui, qui a déjà connu cinq entraîneurs à l’OM (Passi, Garcia, Villas-Boas, Larguet et donc Sampaoli), a-t-il cru que sa chance était passée quand l’Argentin a débarqué ?

Sampaoli : "Un joueur très doué et très talentueux"

Son (nouveau) statut n’a lui pas (encore ?) vraiment évolué, puisqu’il a débuté les deux premiers matchs de l’ancien sélectionneur de l’Argentine, contre Rennes (1-0) et Brest (3-1). Même s’il a été sorti à la pause face aux Finistériens avant de débuter sur le banc samedi dernier lors de la défaite à Nice (3-0). Aligné en relayeur pour les grands débuts Sampaoli, il a eu le droit aux éloges de son coach, qui l’avait qualifié de "joueur très doué et très talentueux", ajoutant même "qu’un joueur de ce talent est toujours le bienvenu dans le groupe". En attendant de savoir quelle sera son rôle jusqu’à la fin de saison, il va retrouver des Aigles de Carthage déjà qualifiés pour la CAN et avec qui il avait inscrit son quatrième but en novembre dernier face à la Tanzanie.