Tuchel ne s’inquiète pas pour Mbappé (PSG)

Kylian Mbappé, la star du PSG, reste sur une période d’un an sans la moindre réalisation en Ligue des Champions. Toutes compétitions confondues, il vient aussi d’aligner trois matches consécutifs avec zéro but au compteur. Une situation qui commence à faire réagir, mais qui ne semble pas inquiéter plus que cela au sein du club.

A l’instar de ce qu’a fait Didier Deschamps la veille, Tuchel a tenu à rappeler tout ce que Mbappé fait de bien lors de ses rencontres. « Pour Kylian, je suis calme, a-t-il tonné en conférence de presse ce vendredi. Pour moi il a fait un bon match, un meilleur match que d'autres matchs où il a marqué. Il a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sprints offensifs et défensifs. Il a eu un peu de malchance à la fin mais ça va venir. Il peut être très calme, car je suis aussi très calme. »

Tuchel pourrait laisser reposer Mbappé

Les propos du jour de Tuchel tranchent avec ceux qu’il avait tenus avant le déplacement à Manchester United. Il avait alors mis une légère pression sur son attaquant pour qu’il retrouve le chemin des filets. A Old Trafford, l’international français n’a finalement pas été décisif, mais sa contribution au succès des siens fut évidente (3-1). Il fut notamment impliqué sur deux des trois buts de son équipe.

Même s’il a manqué plusieurs matches du PSG depuis l’entame de la saison, à cause de blessures et aussi une infection au Covid-19, Mbappé parait un peu émoussé en ce moment. L’Allemand l’a reconnu à demi-mot, et a fait savoir qu’il pourrait faire reposer son protégé lors du déplacement à Montpellier. « On doit décider aujourd'hui. Dans ma tête il y a plusieurs possibilités. On doit prendre des décisions pour mardi aussi. On aura peut-être quelques changements », a-t-il confié. En plus de Mbappé, Marco Verratti est aussi susceptible d’être ménagé lors de cette soirée domestique.