Tuchel : « J’ai confiance en tous les joueurs qui joueront »

Le PSG entame jeudi soir son parcours en Ligue 1 par une opposition face à Lens à l’extérieur. En raison des nombreuses infections au Covid-19 enregistrées au sein de son effectif, l’équipe de la capitale va devoir se présenter amoindrie à ce rendez-vous. Ce n’est pas l’idéal, mais les Parisiens vont devoir s’adapter. Thomas Tuchel, lui, essaye déjà de mettre les joueurs disponibles dans les meilleures conditions possibles pour qu’ils puissent signer un bon match.

« On s'attend à une grosse opposition. C'est un stade très chaud. Ça ne sera pas facile, a commencé par déclarer le technicien allemand en conférence de presse d’avant-match. Ce n'est pas facile de jouer demain car notre dernier match était une finale de Ligue des champions. Ce ne sera pas le même niveau, mais il faut qu'on soit concentrés pour essayer de gagner. J'ai confiance en tous les joueurs qui joueront demain. »

Conférence de Presse de Thomas Tuchel en Live 🔴🔵 https://t.co/ANKnVEmmVf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 9, 2020

« C’est aussi une force de passer du temps ensemble »

Ce match face aux Sang et Or a fait couler beaucoup d’encre en raison de son report. Tuchel le sait, mais il s’est gardé d’alimenter encore plus la polémique. Pour lui, il était impossible de jouer à la date initiale et il en est encore convaincu aujourd’hui, même si le groupe dont il dispose est décimé par les absences. En outre, il a défendu ses troupes contre les critiques extérieures. « Le report de ce match était la meilleure chose, a-t-il tonné. Si on avait joué le 29 août, on aurait donné des vacances après. Maintenant, c'est dommage avec le Covid-19. On doit être toujours vigilants. Ce groupe était ensemble, c'est aussi une force de passer du temps ensemble. Maintenant, on a un grand désavantage. On doit s'adapter pour faire le mieux possible. On a donné des vacances aux joueurs, c'était nécessaire de se reposer un peu et de se changer la tête. Maintenant, on cherche pour trouver des solutions. La situation est plus compliquée avec sept joueurs touchés par le Covid-19. Mais on a confiance. »

Après Lens, le PSG va devoir se mesurer à l’OM pour le premier grand choc domestique de l’exercice (dimanche soir). Tout en réitérant sa confiance envers l’ensemble de son effectif, le coach francilien a admis qu’il espérait des retours pour cette empoignade face aux Phocéens. « On espère récupérer des joueurs contre l'OM. S'ils peuvent recommencer à s'entraîner individuellement. Le plus important, c'est la santé des joueurs. On doit agir avec beaucoup de responsabilité. Demain à Lens, quelques joueurs pourront faire un petit entraînement individuel. Et peut-être revenir vendredi ou samedi. J'ai l'impression que ce sera juste pour dimanche contre l'OM. Kalimuendo est rentré blessé avec sa sélection. Il va se tester aujourd'hui. J'espère que Draxler, Kimpembe, Kehrer et Dagba pourront jouer », a fait savoir l’entraineur des champions de France.