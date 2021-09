Troyes, terre d'accueil des espoirs de Manchester City

Issa Kaboré, un énorme potentiel et une exclusion

Il y a un peu plus d'un an, Troyes a intégré le City Football Group. Avec la promotion de l'ESTAC en Ligue 1, les liens entre le club de l'Aube et Manchester City ont été mis en avant durant l'été. Et pas seulement à cause de l'annonce d'un match amical finalement annulé entre les champions d'Angleterre et les champions de Ligue 2.Cette filière a été particulièrement active le 31 août avec trois renforts de dernière minute. Erik Palmer-Brown, Philippe Sandler et Patrick Roberts sont arrivés en France dans les derniers instants du marché des transferts pour rejoindre Issa Kaboré qui est déjà apparu à trois reprises avec le maillot troyen.

Le latéral droit a même commencé la saison avec deux titularisations. Mais il est sorti du onze de l'ESTAC avec une exclusion dès la 33eme minute du match à Clermont. En recevant deux cartons jaunes en moins d'un quart d'heure, le joueur de 20 ans a manqué d'expérience. Mais il aura l'occasion de se rattraper. L'international burkinabé est très prometteur. Durant la trêve internationale, il a joué les deux matchs des Etalons en intégralité.

Formé au Rahimo FC, il était arrivé en Europe durant l'été 2019. Cinq apparitions en Jupiler Pro League avaient été suffisantes pour convaincre Manchester City de l'acheter 4,5 millions d'euros. Mais il n'a pas encore eu l'opportunité d'évoluer sous les ordres de Pep Guardiola. L'an passé, il était resté à Malines pour une première saison pleine dans l'élite du football belge. Avant de passer à la vitesse supérieure cet été en rejoignant Troyes.

Patrick Roberts, de la Ligue des Champions à la découverte de la Ligue 1



Une charnière troyenne made in City ?

Dans le couloir droit, c'est un autre joueur appartenant à Manchester City qui pourrait être aligné : Patrick Robert. L'ailier droit anglais appartient à Manchester City depuis 2015. Mais il n'a joué qu'un match de Premier League avec les Skyblues, c'était en septembre 2015 avec une entrée en jeu à la fin d'un match contre Tottenham. Depuis, l'Anglais qui a évolué dans la sélection U20 a multiplié les prêts. Il a notamment passé deux saisons et demie au Celtic Glasgow.A ce jour, c'est encore le principal fait d'armes du champion d'Europe U17 2014.

La défense centrale de l'ESTAC a été renforcée par deux jeunes de Manchester City : Erik Palmer-Brown et Philippe Sandler. Le premier est un international américain de 24 ans qui s'est illustré en MLS après avoir passé une partie de sa formation à Porto. Revenu en Europe quand il a été recruté par Manchester City en 2018, le droitier a été prêté à Courtrai, au NAC Breda et à l'Austria Vienne lors des quatre dernières saisons. Le second est un ancien international U20 néerlandais.

La carrière du joueur formé à l'Ajax Amsterdam est passée par Zwolle et Anderlecht mais elle est surtout gérée par Mino Raiola. Il y a à peine un mois, Philippe Sandler était dans le groupe de Manchester City pour le Community Shield. S'il ne fera pas ses débuts en Ligue 1 ce week-end, il est le symbole d'un club troyen de plus en plus proche des Skyblues.