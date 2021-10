Troyes - Rami, l’heure du retour a sonné

Recruté cet été par l'ESTAC, Adil Rami n'a plus foulé les pelouses de Ligue 1 depuis plus de deux ans et une rencontre disputée avec l'OM le 18 mai 2019. Parti ensuite se frotter à différents championnats (Russie, Turquie et Portugal), le champion du monde 2018 a finalement réintégré une écurie de l'élite française avec l'envie de se faire plaisir, tout en apportant son expérience à ses partenaires. Après plusieurs semaines de remise en forme, il est désormais prêt à rejouer.

Présent pour la première fois dans le groupe concocté par l'entraîneur troyen, Laurent Batlles, le défenseur pourrait bien disputer quelques minutes ce dimanche, à l'occasion de la réception de Nice (13h, 10e journée). Selon L’Équipe, Adil Rami ne devrait toutefois pas être titularisé puisque le capitaine de l'ESTAC, Jimmy Giraudon, devrait être aligné d'entrée. En revanche, le média pressent une entrée de Rami en court de rencontre, histoire de retrouver davantage de repères. Son expérience ne sera pas de trop pour le promu troyen, actuel 17e du classement.