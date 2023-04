Troyes et Ajaccio s’enfoncent dans la zone rouge, Toulouse enchaîne…les résultats du Multiplex !

Troyes et Ajaccio voient leur futur s’assombrir. Les deux équipes ont concédé la défaite pour le compte de cette 30ème journée de Ligue 1 et comptent désormais 8 points de retards sur le premier non-relégable. L’ESTAC a été surpris à domicile par Clermont (2-0). A la demi-heure de jeu, les Auvergnats ont fait la différence coup sur coup grâce à Muhammed Cham (27e) puis Johan Gastien (30e). Sans succès depuis plus de deux mois, les Aubois filent vers la Ligue 2.

Toulouse s’offre le derby d’Occitanie

De son côté, Auxerre confirme en Corse. Vainqueurs de Troyes la semaine passée, les Bourguignons ont terrassé un nouveau concurrent direct en dominant Ajaccio (3-0). Tout s’est joué dès le début de la rencontre avec des réalisations de Birama Touré (3e) et Nuno Da Costa (6e). Juste avant la pause, un but contre son camp d’Alphonse (45+1) a mis fin au suspense.

Dans les autres rencontres, Reims arraché le match nul face à Brest. Pierre Lees-Melou (6e) a rapidement ouvert le score avant que Folarin Balogun n’égalise dans les dernières minutes, sur pénalty (90e). Enfin, Toulouse a surfé sur sa qualification en finale de la Coupe de France en s’imposant face à Montpellier. Thijs Dallinga (31e) et Farès Chaïbi (85e) ont marqué pour les Violets, tandis qu’Elye Wahi a réduit l’écart dans la foulée (88e).