Troyes : Adil Rami s'en prend à son coach

Adil Rami et l'ESTAC de Troyes devraient descendre en Ligue 2 au terme de la saison 2022-2023 mais le défenseur et capitaine du club de l'Aube ne devrait pas évoluer dans l'antichambre de la Ligue 1 la saison prochaine. Ainsi, après une défaite face à Clermont lors de la 30e journée de Ligue 1 (0-2), le champion du monde 2018 a pris la parole au micro de Prime Video et a, semble-t-il, acté la fin de son aventure avec Troyes. En fin de contrat en juin prochain, Rami ne devrait pas rester et il s'en est pris à son coach après la défaite face aux Auvergnats. D'abord pas tendre avec ses coéquipiers, balançant : "Moi je m’en fous, j’ai 37 ans et ma carrière est faite. Je ne sais même pas si je suis triste pour certains joueurs qui baissent les bras, pour la suite de leur carrière. Ils vont devoir se remettre en question. L’état d’esprit n’est pas bon, et la défaite est logique", Rami a ensuite parlé de son coach.

Rami casse son coach

Tandis qu'il lui était demandé si le message de Patrick Kisnorbo, arrivé en novembre dernier en remplacement de Bruno Irles, passait encore, Rami a confié : "Je me pose la même question! Je vais botter en touche parce qu'il me reste huit matchs avec ce coach et si je peux avoir le maximum de minutes... en plus j'ai de moins en moins de crampes donc c'est pas le moment". Kisnorbo n'a gagné qu'un seul de ses 15 matchs avec Troyes, lui qui est sous contrat jusqu'en 2025 dans l'Aube et qui a eu une mission maintien en arrivant. Seulement, Troyes se trouve de plus en plus proche de descendre en Ligue 2 et Rami commence à bien le comprendre. Les termes sont forts de la part de l'ancien défenseur du LOSC et de l'OM, qui semble donc vivre ses dernières semaines dans l'Aube...