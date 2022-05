ᄅᄅ0ᄅ/⇂ᄅ0ᄅ ⇂ ǝnɓı˥ ǝp sʇnq xnɐǝq snld sǝ˥

Oups, désolé, on est tout retourné par ces gestes exceptionnels 🙃 :



Bamba Dieng, Téji Savanier, Wahbi Khazri, Lucas Paquetá, Franck Honorat 💥



May 13, 2022

Khazri favori grâce à son lob de 50 mètres ?

Dimanche soir, la grande famille du football français se réunira à l'occasion de la cérémonie des Trophées UNFP, comme le veut la tradition au terme de la saison., d'autres distinctions sont plus indécises. Comme pour le Ballon d'Or avec le Prix Puskas, un trophée sera décerné pour le plus beau but de la saison. L'UNFP a dévoilé les 4 "bijoux" nommés pour ce prix.Il y en aura pour tous les goûts.; un retourné acrobatique spectaculaire de Bamba Dieng (Marseille) inscrit face à Strasbourg lors de la 18e journée ; un coup-franc splendide de Téji Savanier (Montpellier) à Metz lors de la 16e journée ; Une action collective limpide conclue par Lucas Paqueta (Lyon) face à Clermont lors de la 3e journée ; et une volée surpuissante de Franck Honorat (Brest) lors de la 10e journée.