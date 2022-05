Grâce à son dixième titre de champion de France, le Paris Saint-Germain avait déjà validé son billet pour le prochain Trophée des champions. Ne restait plus qu'à connaitre l'identité de son adversaire. C'est chose faite depuis samedi soir et la victoire du FC Nantes face à l'OGC Nice, en finale de la Coupe de France (1-0). Les hommes d'Antoine Kombouaré ont donc gagné le droit d'affronter l'ogre parisien. Le lieu et la date de la rencontre à venir sont validés.



Comme ce fut déjà le cas la saison passée, le Trophée des Champions qui mettra aux prises le champion de Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France se déroulera en Israël, du côté de Tel-Aviv. Le match devrait se dérouler au Bloomfield Stadium, enceinte dans laquelle Lille avait pris le meilleur sur le PSG l'an passé (1-0). De son côté, L’Équipe indique que la date de la rencontre entre Paris et Nantes a été fixée et qu'il s'agira du 31 juillet prochain.

Pas une première



Ce ne sera pas la première fois que Parisiens et Nantais s'affrontent à l'occasion de ce Trophée puisqu'ils l'avaient inauguré en 1996. À l'époque, l’appellation était différente et répondait au nom de Challenge des champions. Le PSG l'avait alors emporté au terme d'un match disputé et conclu aux tirs au but (2-2, 6-5 aux t.a.b.).