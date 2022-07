Trophée des Champions : Paris haut la main face à Nantes

Déjà très affutés, Lionel Messi et Neymar ont offert à Christophe Galtier son premier titre d'entraîneur du Paris Saint-Germain, en marquant trois des quatre buts pour terrasser Nantes (4-0), dimanche à Tel-Aviv lors du Trophée des champions. Comme à leurs plus beaux jours. Un crochet diabolique de "Leo" (22e), un coup franc direct (45e+3) et un penalty (82e) de "Ney", les stars du PSG ont assuré le spectacle. Et Kylian Mbappé, le troisième joyau, suspendu, n'était même pas là !

Au diapason, le champion du monde et d'Europe Sergio Ramos a signé le troisième but d'une talonnade (57e). Battu l'an dernier par Lille (1-0), ici-même à Tel-Aviv, le PSG n'a pas raté son entrée dans la saison, après avoir déjà remporté ses quatre matches de préparation, dont trois au Japon.

Le champion de France a cette fois semblé fin prêt pour débuter sa Ligue 1 à Clermont, samedi (21h00). Tout n'est pas parfait, la défense à trois a encore connu quelques grincements, laissé Moses Simon (18e) ou Ludovic Blas (19e) menacer Gianluigi Donnarumma, impeccable pour aller cueillir la frappe du N.10 nantais dans sa lucarne, mais l'ensemble a déjà fière allure.

Comme au Japon, le PSG a aussi pu mesurer sa popularité. Le Bloomfield Stadium était plein, et on croisait beaucoup d'enfants avec la tenue du club, le plus souvent le N.30 de Messi.

Messi acclamé

Le stade que se partagent le Maccabi et l'Hapoël a vrombi de plaisir dès que Lionel Messi avait le ballon, et même chanté le fameux "Meeessi! Meeessi!" accompagné de la prière-révérence les bras levés. Il a même salué la foule qui l'a acclamé quand il est venu tirer un corner (66e). Il a même eu droit à une illumination de torches de téléphones portables (81e). Alors, sur l'ouverture du score tout en finesse de l'Argentin, la foule s'est régalée de répondre à pleins poumons au speaker pour annoncer le buteur: "Messiii!"

La "Pulga" a profité d'une délicieuse passe de Neymar, que Pedro Chirivella n'a pu qu'effleurer, et a effacé Alban Lafont d'un vif crochet comme dans ses meilleures années. Puis le Brésilien a doublé la mise d'un coup franc en pleine lucarne. Il venait d'être fauché par Moussa Sissoko, la recrue internationale du FCN.

Juste après la pause, Sergio Ramos, monté aux avant-postes, s'est retrouvé à la réception - du talon! - d'un centre de Pablo Sarabia qui avait échappé à la ligne jaune, seulement dévié par Lafont. Neymar a parachevé la victoire en obtenant le penalty, et l'exclusion de Jean-Charles Castelletto, le fautif. Quelques instants auparavant, le stade avait à son tour chanté son nom.

Hakimi sifflé

De l'autre côté du spectre de la popularité, le Marocain Achraf Hakimi, qui a soutenu la Palestine sur les réseaux sociaux, a été copieusement sifflé par une partie du public à chaque touche de balle, comme l'an dernier dans le même stade. Il a subi ce traitement jusqu'à la 78e minute et son remplacement par la dernière recrue du PSG, Nordi Mukiele, qui a effectué ses premiers pas sous son nouveau maillot. Comme le redoutait l'entraîneur Antoine Kombouaré, si le PSG et ses stars étaient à bloc, ce serait difficile pour les Nantais.

Sur une pelouse de mauvaise qualité, provoquant quelques faux rebonds, et par une chaleur et une humidité étouffantes, ses "canaris" n'ont que trop peu inquiété les champions de France. Mais Kombouaré a prévenu qu'il testerait l'état d'esprit de son équipe tout au long du mois d'août, pour voir s'ils se remettent à l'ouvrage après une saison très réussie.

La victoire en Coupe de France les a amenés au Trophée des champions, mais va surtout les ramener en coupe d'Europe, après 21 ans d'absence. Première réponse attendue à Angers, dimanche (15h00). A l'aube de cette nouvelle saison, l'opération de la Ligue de football professionnel (LFP) est une réussite, au moins sur le plan de la popularité. Les stars internationales de la Ligue 1 ont assuré sa promotion.