Tout savoir sur Strasbourg - Reims

Sur une très bonne dynamique, Strasbourg a pris ses distances avec le bas de tableau ces dernières semaines. Le Racing est désormais à égalité de points avec des Rémois qui, eux, aussi vont bien. Le vainqueur pourrait faire un bond en avant vers le milieu de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims a battu Strasbourg au match aller le 1er novembre dernier (2-1) et pourrait enchaîner un 2e succès de rang contre le Racing dans l’éliteStrasbourg est invaincu lors de ses(8 victoires, 2 nuls), sa plus longue série d’invincibilité actuelle dans son stade contre n’importe quel adversaire évoluant dans l’élite en 2020/21.Strasbourg a trouvé la faille lors deen Ligue 1, la dernière fois que les Alsaciens sont restés muets chez eux face à cet adversaire dans l’élite remonte au 15 février 1959 (0-2).Strasbourg est(3 victoires, 1 nul) – mais n’a plus enchaîné 5 rencontres sans défaite dans l’élite depuis mars-avril 2019 (5).Reims a remporté(2 nuls, 1 défaite), c’est autant que lors de ses 20 précédents (7 nuls, 9 défaites).Strasbourg reste suren Ligue 1 sans encaisser de but (5-0 v Nîmes et 1-0 v St Etienne) – et a l’occasion d’enchaîner 3 succès en gardant sa cage inviolée chez lui dans l’élite pour la 1ère fois depuis octobre-novembre 2002 (2-0 v Bastia, 2- 0 v Lens, 1-0 v Monaco).Reims n’a remporté que(6 nuls, 6 défaites), après avoir remporté 6 des 12 précédents (2 nuls, 4 défaites).Derrière Lyon (22 buts),cette saison avec 19 buts inscrits (à égalité avec Paris).Les buteurs de Reims affichent unecette saison, c’est plus jeune que pour toute autre équipe.Le milieu de terrain de Strasbourg Jean-Ricner Bellegarde est le joueur qui a touchéen Ligue 1 cette saison (42).