Tout savoir sur Strasbourg - PSG

Strasbourg s'est relevé lors de la dernière journée après deux défaites de rang, et respire mieux dans la course au maintien. Paris reste de son côté sur une défaite contre Lille... et un exploit à Munich. Pour le PSG, mieux vaudra afficher le visage Ligue des Champions pour ne pas perdre plus de points dans la course au titre.





Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg a perdu 52% de ses matches de Ligue 1 face à Paris (30/58), son 2e ratio de défaites le plus élevé face à un adversaire dans l’élite derrière Sedan (53% - 20/38).



Strasbourg n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches à domicile face à Paris en Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), après s’être incliné lors de 5 des 6 précédents (1 nul).



Strasbourg a gagné 2 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 défaites), après n’avoir remporté qu’un seul de ses 7 précédents (4 nuls, 2 défaites).



Paris affiche 8 défaites après 31 matches de Ligue 1 cette saison (20 victoires, 3 nuls), son total le plus élevé à ce stade de la compétition depuis 2009/10 (12, 13e en fin d’exercice).



Paris a perdu ses 3 derniers matches de Ligue 1 disputés après une rencontre de Ligue des Champions, après être resté invaincu lors des 5 premiers cette saison (4 victoires, 1 nul).



Paris a remporté ses 4 derniers déplacements en Ligue 1, meilleure série en cours. Les Parisiens n’ont plus fait la passe de 5 depuis novembre 2019-février 2020 (6).



Aucune équipe n’a encaissé plus de buts de la tête que Strasbourg en Ligue 1 cette saison (9), tandis que Paris est la formation ayant concédé le moins de buts de la sorte dans l’élite en 2020/21 (2).



Seuls l’AC Milan (12) et Villarreal (11) ont marqué plus de buts sur penalty que Strasbourg (10) dans les 5 grands championnats européens cette saison. Les Strasbourgeois ont transformé 13 de leurs 14 dernières tentatives sur penalty dans l’élite, la seule exception étant Ludovic Ajorque contre Nîmes le 6 janvier 2021 (tir arrêté par Baptiste Reynet).



Ludovic Ajorque a marqué 12 buts en Ligue 1 cette saison. Le dernier joueur de Strasbourg à avoir fait mieux lors d’un exercice dans l’élite est Mickaël Pagis en 2004/05 (15).



Kylian Mbappé est impliqué sur 15 buts en déplacement en Ligue 1 cette saison (12 buts, 3 passes décisives), c’est plus que tout autre joueur. Il a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 3 derniers matches à l’extérieur dans l’élite (5 buts), après être resté muet lors des 4 précédents.