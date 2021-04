Tout savoir sur Strasbourg - Nantes

Avec un petit point pris sur ses deux derniers matches, Strasbourg est loin d'être sauvé dans la course au maintien. Le Racing n'a que six points d'avance sur la place de barragiste, ce qui rend sa réception de Nantes, 19e, d'autant plus importante. Les Canaris ne peuvent plus griller beaucoup de jokers pour sauver leur peau et ce match vaudra très cher.





Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg reste sur 3 succès consécutifs face à Nantes en Ligue 1 – après avoir perdu chacune des 7 rencontres précédentes. C’est la meilleure série de son histoire face à cet adversaire dans l’élite.



Nantes a remporté 4 de ses 7 déplacements à Strasbourg en Ligue 1 au 21e siècle (3 défaites). Il n’y a aucun adversaire chez qui il s’est imposé à 5 reprises dans l’élite sur la période.



Nantes affiche 28 points après 33 matches joués en Ligue 1 2020/21, soit le total le plus faible de son histoire à ce stade de la compétition. Seulement 2 des 20 équipes à avoir affiché ce total de points à cet instant de la saison ont échappé à la relégation : Martigues en 1993/94 (18e mais repêché grâce à la relégation administrative de Marseille) et Dijon en 2018/19 (18e et barragiste).



Nantes pourrait enchaîner un 16e match de Ligue 1 consécutif avec au moins un but encaissé et donc établir la plus longue série de matches sans clean sheet de son histoire dans l’élite.



Strasbourg n’a effectué que 201 séquences de jeu à minimum 10 passes en Ligue 1 2020/21, plus faible total. C’est d’ailleurs l’équipe qui utilise le plus le jeu long en moyenne dans l’élite cette saison avec 17.6% de passes longues.



Nantes affiche une possession moyenne de seulement 40.6% en Ligue 1 en 2021, ce qui est la plus faible pour une équipe sur la période.



Nantes a sauvé 5 tirs sur sa ligne en Ligue 1 cette saison (Corchia x2, Girotto, Fabio, Pallois), plus que toute autre équipe.



Le joueur de Strasbourg Ludovic Ajorque a inscrit 3 buts face à Nantes en Ligue 1, son 2e adversaire préféré après Monaco (4 buts). Il est l’attaquant qui a touché le plus de ballons dans sa propre surface dans l’élite cette saison (54).



L’attaquant de Nantes Kalifa Coulibaly a effectué 88% de ses passes dans la moitié de terrain adverse en Ligue 1 cette saison (142/162), ratio le plus élevé parmi les joueurs à minimum 10 passes.



L’entraîneur de Nantes Antoine Kombouaré effectue en moyenne 1.7 changement dans son XI de départ d’un match à l’autre en Ligue 1 cette saison, plus faible ratio à égalité avec Bruno Génésio.