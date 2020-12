Tout savoir sur Strasbourg - Metz

Revigoré par son large succès à Nantes dimanche dernier (0-4), Strasbourg veut enchaîner pour se donner de l'air en bas de tableau et quitter la place de barragiste. De son côté, Metz reste sur deux défaites de rang et quatre matchs consécutifs sans victoire. Les Grenats marquent donc le pas et seraient bien inspirés de se reprendre puisqu'ils ne comptent que six points d'avance sur le club alsacien, alors qu'ils étaient dans la première partie de tableau il y a encore quelques semaines.





Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg n'a remporté aucun de ses 5 derniers matches contre Metz en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), après avoir gagné les 2 précédents.



Strasbourg n’a remporté aucune de ses 3 dernières réceptions de Metz en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), sa dernière victoire à La Meinau contre les Lorrains dans l’élite remontant au 14 janvier 2006 (2-1).



Vainqueur 4-0 de son dernier match contre Nantes le 6 décembre, Strasbourg n’a plus enchaîné 2 victoires consécutives en Ligue 1 depuis le mois de février dernier (2).



Metz a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 après n’avoir perdu aucun de ses 8 précédents (4 victoires, 4 nuls).



Strasbourg n’a remporté aucun de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites).



Metz est invaincu lors de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire, 3 nuls). Les Messins n’ont d’ailleurs jamais pris plus d’un but lors de leurs 10 derniers matches à l’extérieur en L1 (6 buts encaissés en tout).



Strasbourg a remporté chacun de ses 4 derniers matches joués au mois de décembre en Ligue 1. Thierry Laurey est d’ailleurs l’entraîneur qui a gagné le plus de matches lors de ce mois à la tête du Racing dans l’élite (9/14) à égalité avec Gilbert Gress (9/15).



Strasbourg a inscrit 7 buts sur penalty en Ligue 1 cette saison (en 7 tentatives), total le plus élevé dans les 5 grands championnats européens à égalité avec Leicester.



Le défenseur de Strasbourg Kenny Lala a perdu 244 ballons en Ligue 1 cette saison, c’est plus que tout autre joueur.



Farid Boulaya a subi 11 fautes dans le tiers de terrain adverse en Ligue 1 cette saison, seul Neymar (12) en a subi plus que le joueur de Metz.