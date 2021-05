Tout savoir sur Strasbourg - Lorient

Match extrêmement chaud dans la course pour le maintien, puisque Strasbourg et Lorient comptent tous deux 41 points avant cette 38e et dernière journée. Barragiste, Nantes ne compte qu'une longueur de retard et sait donc qu'il assurera son maintien en cas de succès. Défaite interdite pour les deux équipes...

Les stats à connaître (avec Opta)

Le bilan entre Strasbourg et Lorient en Ligue 1 est équilibré avec 2 succès pour chaque équipe et un match nul. Les Merlus restent cependant sur 2 succès contre les Alsaciens en L1 (1-0 en février 2008, 3-1 en août 2020, à chaque fois à la Meinau).



Strasbourg (15e ) et Lorient (17e ) affichent tous deux 41 points après 37 matches de Ligue 1 2020/21 et seront assurés d’être maintenus dans l’élite s’ils parviennent à faire un meilleur résultat que Nantes (18e ) ou Brest (16e ).



Strasbourg n’a gagné qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), mais c’était le plus récent à Nice le 16 mai (2-0).



Lorient a remporté 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 défaite), c’est autant que lors des 12 précédents (5 nuls, 4 défaites).



Strasbourg a perdu 10 réceptions en Ligue 1 2020/21 (4 victoires, 4 nuls) – dont les 4 plus récentes. Il n’a fait pire à domicile sur un même exercice dans l’élite qu’à une seule occasion, c’était en 1951/52 (11).



Lorient n’a remporté aucun de ses 14 derniers déplacements en Ligue 1 (6 nuls, 8 défaites), pire série en cours dans l’élite et la 2e plus longue disette hors de ses bases de son histoire en L1 derrière août 2011- août 2012 (20).



Lorient (1.55) et Strasbourg (1.56) sont les 2 équipes qui effectuent en moyenne le moins de passes avant un but en Ligue 1 cette saison.



Ludovic Ajorque a marqué 16 buts en Ligue 1 2020/21, devenant le 1er joueur de Strasbourg à atteindre ce total lors d'une saison dans l'élite depuis David Zitelli en 1996/97 (19). Avec également 4 assists à son actif cette saison, il est le 1er joueur du RCSA à avoir été impliqué dans au moins 20 buts sur un exercice en L1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07).



Le milieu de Lorient Laurent Abergel a réussi 84 tacles en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur des 5 grands championnats européens.



L’entraîneur de Strasbourg Thierry Laurey a perdu 61% de ses matches contre des promus en Ligue 1 (11/18), plus haut pourcentage de défaites pour un coach ayant disputé au moins 15 rencontres du genre dans l’histoire du championnat.