Tout savoir sur Strasbourg - Lens

La série d'invincibilité de Strasbourg a pris fin sur la pelouse de Rennes (1-0) dimanche dernier. De quoi rappeler au Racing qu'il est loin d'avoir assuré son maintien. Lens, de son côté, ne connaît plus le goût de la défaite et reste toujours difficile à manoeuvrer.





Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg a remporté 2 de ses 3 derniers matches contre Lens en Ligue 1 (1 nul), après être resté sans succès lors des 7 précédents (3 nuls, 4 défaites). Vainqueur à l’aller (1-0), le RCSA pourrait gagner ses 2 rencontres contre les Sang et Or sur une même saison dans l’élite pour la première fois depuis 1996/97.



Strasbourg n’a perdu qu’une seule de ses 10 dernières réceptions de Lens en Ligue 1 (6 victoires, 3 nuls), c’était le 23 août 2003 (0-1).



Strasbourg n’a perdu qu’un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls) mais c’était le dernier en date contre Rennes (0-1 le 14 mars). Il faut remonter à décembre dernier lors des 16 et 17e journées pour voir le Racing perdre 2 matches consécutifs dans l’élite, face à Bordeaux puis Paris.



Lens est invaincu lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 5 nuls), seul Lille (11) est sur une meilleure série actuellement.



Strasbourg a remporté 3 de ses 6 dernières réceptions en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite) – dont la dernière en date contre Monaco le 3 mars dernier (1-0) –, après avoir perdu 4 de ses 6 précédentes (2 nuls).



Lens n’a perdu aucun de ses 6 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls), sa meilleure série dans l’élite depuis août 2005-janvier 2006 (10).



Strasbourg a perdu 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 contre des équipes promues. La seule fois où le club alsacien est parvenu à éviter la défaite lors cette série, c’était contre… Lens le 9 janvier dernier (victoire 1-0 à Bollaert).



Seul Dijon (420) a commis plus de fautes que Lens (416) en Ligue 1 2020/21, tandis que seul Reims (317) en a subi moins que Strasbourg (321).



Jean-Ricner Bellegarde compte 51 matches de Ligue 1, tous avec Strasbourg (0 but, 0 assist). Il n’a jamais évolué dans l’élite avec Lens mais a joué 55 matches avec son adversaire du soir en Ligue 2 (5 buts et 1 passe décisive).



S’il joue, Jonathan Gradit disputera son 50e match de Ligue 1 (24 avec Caen, 25 avec Lens). Il a progressé balle au pied sur 4.517 mètres en Ligue 1 2020/21, plus d’un kilomètre de plus que tout autre joueur.