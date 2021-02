Tout savoir sur Strasbourg - Brest

Strasbourg marque le pas depuis deux rencontres, après une belle série de victoires. Rien d'alarmant toutefois pour les Alsaciens, 15e avec 6 points d'avance sur la place de barragiste. Pour Brest, la situation est plus préoccupante, puisque les hommes d'Olivier Dall'Oglio restent sur quatre défaites de rang. Ils comptent encore deux points d'avance sur leur adversaire du soir.



Les stats à connaître (avec Opta)



Strasbourg n’a remporté qu’une seule de ses 7 dernières confrontations face à Brest en Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), mais c’était la dernière, à Francis-Le Blé le 25 octobre dernier (3-0). Les Alsaciens pourraient remporter 2 rencontres consécutives dans l’élite face à cet adversaire pour la première fois depuis les 2 premières lors de la saison 1979/80.



Strasbourg n’a remporté qu’une seule de ses 5 dernières réceptions de Brest en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), le 15 octobre 1983 (1-0).



Strasbourg n’a perdu qu’un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), mais c’était le dernier en date contre Reims (0-1 le 31 janvier).



Brest a perdu ses 4 dernières rencontres de Ligue 1 (0-3 à Paris, 1-2 v Rennes, 0-1 à Reims et 2-4 v Metz), sa pire série sur un même exercice depuis mars-mai 2013 (11 défaites de suite).



Strasbourg a perdu 6 matches à domicile en Ligue 1 cette saison (3 victoires, 2 nuls), d’ores et déjà son total le plus élevé depuis sa remontée dans l’élite en 2017, à égalité avec 2017/18.



Brest a perdu chacun de ses 3 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1, plus longue série en cours. Les Bretons n’ont plus enregistré pire série dans l’élite depuis novembredécembre 2019 (4).



Brest n’a marqué aucun but lors de ses 2 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 et pourrait enchaîner 3 rencontres sans marquer en déplacement pour la première fois depuis son retour dans l’élite en 2019/20.



Brest a inscrit 64% de ses buts en Ligue 1 2020/21 en 1re période (21/33), pourcentage le plus élevé. Seul Lyon (24) a plus marqué que Brest en 1re période dans l’élite cette saison.



Le joueur de Strasbourg Jean-Ricner Bellegarde a obtenu 3 penalties en Ligue 1 cette saison, aucun joueur n’en a obtenu plus dans les 5 grands championnats européens.



Steve Mounie a remporté 135 duels aériens en Ligue 1 cette saison, c’est au moins 50 de plus que tout autre joueur. Il a marqué 2 buts sur 17 tirs de la tête dans l’élite cette saison.