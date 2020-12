Tout savoir sur Strasbourg - Bordeaux

Strasbourg va très bien puisqu'il ne perd plus depuis bientôt un mois. Vainqueurs à Angers mercredi (0-2), les hommes de Thierry Laurey poursuivent leur remontée au classement. Bordeaux a de son côté chuté pour la deuxième fois de suite contre Saint-Etienne (1-2) en milieu de semaine et ne compte plus que cinq points d'avance sur son adversaire.





Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg reste sur 3 succès sans encaisser le moindre but contre Bordeaux en Ligue 1, mais n’a jamais enchaîné 4 victoires tout en gardant sa cage inviolée face à un même adversaire dans son histoire dans l’élite.



Strasbourg n’a perdu que 2 de ses 14 dernières réceptions de Bordeaux en Ligue 1 (4 victoires, 8 nuls), après avoir perdu ses 2 précédentes.



Strasbourg est invaincu lors de ses 4 dernières rencontres en Ligue 1 (2 succès, 2 nuls), après avoir perdu 9 des 11 premières dans l’élite cette saison (2 succès). Le RCSA n’a plus enchaîné 5 matches sans défaite dans l’élite depuis mars-avril 2019 (5).



Bordeaux a perdu chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1-2 v Lille et 1-2 v St Etienne), mais n’a plus enchaîné 3 défaites consécutives dans l’élite depuis décembre 2019-janvier 2020 (4).



Strasbourg n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), sa pire série sur une même saison depuis février-avril 2018 (5). Le RCSA n’a plus enchaîné 6 réceptions sans succès sur un même exercice dans l’élite depuis février-mai 2008 (6), saison où le club a été relégué.



Bordeaux n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 4 défaites), c’était contre Rennes le 20 novembre dernier (1-0).



Strasbourg a inscrit 10 buts à la suite d’un coup de pied arrêté en Ligue 1 2020/21, aucune équipe ne fait mieux (à égalité avec Monaco). En revanche, les 3 derniers buts du RCSA dans l’élite ont été inscrits dans le jeu, lui qui n’a jamais mis 4 buts de suite de la sorte en L1 2020/21.



Bordeaux a encaissé au moins 2 buts lors de 5 de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1, soit autant que lors de ses 19 précédents.



Ludovic Ajorque est impliqué dans 10 buts en Ligue 1 2020/21 (6 buts, 4 passes décisives), un record pour un joueur de Strasbourg après 15 journées d’une saison de L1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Il a d’ailleurs été buteur et passeur décisif lors d’un même match dans l’élite à 3 reprises cette saison, aucun joueur ne fait mieux.



Hatem Ben Arfa réussit en moyenne 4.6 dribbles par match en Ligue 1 2020/21, seul Neymar (5.7) fait mieux. Depuis son retour dans l’élite le 17 octobre dernier, il est le joueur de Bordeaux qui affiche le plus de buts (2), de tirs (19), de dernières passes avant un tir (17), de dribbles tentés (65) et réussis (41), de ballons touchés dans la surface adverse (36) et de fautes subies (18) en L1.