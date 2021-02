Tout savoir sur Strasbourg - Angers

Strasbourg a enfin retrouvé le chemin de la victoire face à Metz le week-end dernier. Le club alsacien a autant de points d’avance sur la 10e place qu’il en a d’avance sur la 18e. Autrement dit, tout peut basculer rapidement pour les hommes de Thierry Laurey. Le SCO a plus de marge puisqu’il est confortablement installé en milieu de tableau. Mais il reste sur deux revers de suite.

Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg n’a remportéau 21e siècle (3 nuls, 2 défaites), mais c’était la dernière en date, le 16 décembre lors du match aller (2- 0).Strasbourgen Ligue 1 (1-2 le 9 février 2019), mais n’a jamais connu 2 revers de suite contre le SCO à domicile dans l’élite. o Strasbourg a remporté 4 de ses 8 matches de Ligue 1 en 2021 (2 nuls, 2 défaites), soit autant que lors de ses 20 précédents (4 nuls, 12 revers).Angers a perdu(2 succès, 1 nul), après ne s’être incliné que 3 fois lors de ses 11 derniers en 2020 (5 succès, 3 nuls).Strasbourg n’a gagné2020/21 (3 nuls, 6 défaites). Il n’y a qu’en 1951/52 et en 2005/06 (1 fois chacun) que le RCSA a remporté moins de succès à La Meinau à ce stade d’une saison dans l’élite.Angers reste sur(1 nul), après être resté invaincu lors de ses 6 précédents (4 victoires, 2 nuls).Strasbourgen Ligue 1 cette saison (Thomasson v Brest le 3 février), c’est moins que toute autre équipe.Angers a encaissé(0-3 à Nice, 1-3 à Nantes), sa plus mauvaise série du genre depuis son retour dans l’élite en 2015/16. Le SCO pourrait concéder 3 buts ou plus lors d’une 3e rencontre de suite pour la 1re fois depuis décembre 1973-janvier 1974 (4).Adrien Thomasson a marquésoit 1 de plus que lors de ses 27 précédents. Cependant, il n’y a que contre Lyon (12), Montpellier et Paris (10 chacun) que le milieu de Strasbourg a plus joué sans jamais marquer dans l’élite que face à Angers (9).Thomas Mangani est impliqué sur(1 but, 1 passe décisive). Il demeure le joueur ayant disputé le plus de rencontres avec le SCO depuis sa remontée dans l’élite en 2015/16 (178).