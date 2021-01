Saint-Etienne gagne très peu, mais les Verts ne perdent plus. Face au PSG, la formation de Claude Puel voudra poursuivre sa série d’invincibilité et pourquoi pas se rapprocher du milieu de tableau. Mais le club francilien, désormais entraîné par Mauricio Pochettino, souhaite récupérer sa place de leader le plus rapidement possible.