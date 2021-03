Tout savoir sur Saint-Etienne - Monaco

Saint-Etienne a relevé la tête lors de la dernière journée après trois rencontres sans victoire. Pour les Verts, il est toujours question de lutte pour le maintien. Monaco a de son côté laissé passer l'occasion de réaliser un gros coup contre Lille mais est toujours pleinement engagé dans la course à la Ligue des champions.



Les stats à connaître (avec Opta)

St Etienne n’a perdu aucune de ses 4 dernières confrontations face à Monaco en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), après s’être incliné lors de chacune de ses 3 précédentes.



St Etienne a remporté chacune de ses 2 dernières réceptions de Monaco en Ligue 1, à chaque fois sans encaisser de but, une première pour les Verts dans l’élite depuis mai 2008- février 2010 (3).



St Etienne a gagné 4 de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après n’avoir remporté qu’un seul de ses 18 précédents (7 nuls, 10 défaites).



Monaco reste sur 2 matches sans victoire en Ligue 1 (0-1 v Strasbourg, 0-0 v Lille), après avoir remporté 9 des 10 précédents (1 nul). L’ASM a d’ailleurs échoué à marquer lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1, autant que lors de ses 38 précédents et une 1ère depuis mai-août 2019 (3).



St Etienne n’a remporté qu’une seule de ses 12 dernières réceptions en Ligue 1 (6 nuls, 5 défaites), après avoir gagné ses 2 premières cette saison.



Monaco a remporté 6 de ses 7 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1, mais reste sur une défaite lors de son dernier en date, à Strasbourg le 3 mars dernier (0-1).



Absent sur blessure depuis plus d’un mois, Romain Hamouma pourrait disputer son 300e match de Ligue 1 s’il est de retour pour cette rencontre (63 avec Caen, 236 avec St Etienne). 4 des 13 joueurs actuellement dans l’élite à compter 300 matches ou plus en L1 évolueraient alors à St Etienne : Monnet-Paquet, Boudebouz, Debuchy et Hamouma.



Kevin Volland a offert 19 points à Monaco grâce à ses 13 buts et 7 passes décisives en Ligue 1 2020/21, plus que tout autre joueur pour n’importe quelle équipe dans l’élite cette saison.



S’il joue, Djibril Sidibé disputera son 200e match de Ligue 1 (96 pour Lille, 103 pour Monaco). Il est le seul joueur présent lors du titre des Rouge et Blanc en 2016/17 à être toujours au club aujourd’hui (après être passé par Everton en 2019/20).



Monaco est l’équipe contre laquelle Claude Puel, ancien entraîneur de l’ASM désormais coach de St Etienne, affiche le pourcentage de victoires le plus faible en Ligue 1 (27% - 7 succès en 26 confrontations), parmi celles affrontées plus d’une fois.