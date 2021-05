Tout savoir sur Saint-Etienne - Marseille

Saint-Etienne est sorti d'affaire dans la course au maintien depuis sa victoire face à Montpellier le week-end dernier. Les Verts jouent désormais sans pression et pourraient poser de sérieux problèmes à l'OM, qui veut absolument rester au contact de Lens dans la course à la 5e place.

Les stats à connaître (avec Opta)

Vainqueur du match aller au Vélodrome le 17 septembre 2020 (2-0), St Etienne a l’occasion de battre Marseille 2 fois sur une même saison de Ligue 1 pour la première fois depuis 1979/80 (5-3 à l’extérieur et 3-1 à Geoffroy-Guichard).



Battu lors de son dernier match à domicile contre Marseille en Ligue 1 le 5 février 2020 (0-2), St Etienne n’a plus perdu 2 réceptions de rang face à l’OM dans l’élite depuis mars 1987-février 1988 (2).



St Etienne a gagné 4 de ses 7 dernières rencontres de Ligue 1 (3 défaites), c’est autant que lors de ses 25 précédentes (9 nuls, 12 défaites).



Marseille n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), c’était le 20 mars dernier à Nice (0-3).



St Etienne a perdu 3 de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 victoire), après ne s’être incliné qu’une seule fois lors de ses 8 précédents (1 victoire, 6 nuls).



Vainqueur à Reims le 23 avril (3-1), Marseille n’a plus aligné 2 victoires consécutives en déplacement en Ligue 1 depuis octobre-décembre 2020 (1-0 à Lorient, 1-0 à Strasbourg et 2-0 à Nîmes).



St Etienne a encaissé 11 buts dans les 15 premières minutes de jeu en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé.



Marseille a inscrit 36% de ses buts dans les 15 dernières minutes en Ligue 1 en 2021 (10/28), seul Metz (39%) possède un plus haut ratio du genre dans l'élite sur la période.



Denis Bouanga a tenté 10 tirs après un dribble en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie de Memphis Depay. L’attaquant gabonais pourrait disputer son 100e match en Ligue 1 (59 avec St Etienne, 35 avec Nîmes et 5 avec Lorient).



L’ailier de Marseille Luis Henrique a délivré 4 passes décisives après être sorti du banc de touche en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie du Monégasque Aleksandr Golovin.