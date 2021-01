Tout savoir sur Saint-Etienne - Lyon

Décimé par le Covid-19, Saint-Etienne s'avance affaibli face à l'OL, comme il l'a été lors de la dernière journée. Les Verts restent sur deux défaites et ne sont pas dans les conditions optimales pour aborder un derby. Derby qui sera, d'ailleurs, crucial pour l'OL, qui doit vite repartir de l'avant après sa défaite surprise contre Metz (0-1). Les Gones ont abandonné la première place et ne veulent pas la voir s'éloigner de trop.





Les stats à connaître (avec Opta)

Il s’agira du 110e derby entre St Etienne et Lyon en Ligue 1, le bilan étant jusqu’ici parfaitement équilibré (39 victoires chacun, 31 nuls). Toutefois, les Verts n’ont remporté qu’un seul de leurs 7 derniers matches face aux Gones dans l’élite (1 nul, 5 défaites), c’était le 6 octobre 2019 (1-0).



St Etienne reste sur 4 succès lors de ses 6 dernières réceptions de Lyon en Ligue 1 (2 défaites), après n’avoir gagné qu’une seule de ses 18 précédentes (7 nuls, 10 défaites).



3 des 5 derniers buts de Lyon contre St Etienne en Ligue 1 ont été inscrits par des joueurs entrés en cours de jeu, dont les 2 de Tino Kadewere lors du succès des Gones lors du match aller le 8 novembre (2-1).



Depuis son succès à Marseille le 17 septembre (2-0), St Etienne n’a remporté qu’un seul de ses 17 derniers matches de Ligue 1 (7 nuls, 9 défaites), c’est moins que toute autre équipe.



Après son revers contre Metz le 17 janvier (0-1), Lyon peut s’incliner lors de 2 rencontres de Ligue 1 consécutives pour la 1re fois depuis les 2 derniers matches de Sylvinho sur son banc (0-1 v Nantes puis St Etienne en septembre-octobre 2019).



St Etienne est invaincu lors de ses 4 dernières réceptions en Ligue 1, meilleure série en cours avec Nantes et Reims. Les Stéphanois ont fait match nul lors de leurs 4 dernières rencontres à Geoffroy-Guichard dans l’élite – une 1re depuis mars-mai 2017 – mais n’ont fait la passe de 5 qu’une seule fois dans leur histoire, c’était en décembre 1995-mars 1996 (5).



Lyon est invaincu lors de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (5 victoires, 3 nuls), meilleure série en cours et la plus longue pour les Gones depuis octobre 2017-janvier 2018 (8 également). L’OL peut faire la passe de 9 pour la 1re fois depuis mars 2005-avril 2006 (21).



Romain Hamouma a inscrit 5 buts contre Lyon dans sa carrière en Ligue 1 (dont 4 avec St Etienne), seul Lille lui réussit mieux (6).



Memphis Depay est impliqué sur 16 buts (11 buts, 5 passes décisives) en Ligue 1 cette saison, seul Kylian Mbappé fait mieux (17). Il n’a toutefois été décisif qu’à 2 reprises en 7 rencontres avec Lyon contre St Etienne dans l’élite (1 but, 1 assist), dont aucune lors des 3 plus récentes.



Le coach de Lyon Rudi Garcia a gagné 12 matches de Ligue 1 contre St Etienne en tant qu’entraîneur (5 nuls, 3 défaites), plus que face à toute autre équipe.