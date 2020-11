Tout savoir sur Saint-Etienne - Lille

Sept défaites de suite : l'AS Saint-Etienne vit un enfer depuis la fin du mois de septembre, et a encore sombré à Brest samedi dernier (4-1) une semaine après avoir montré un meilleur visage contre l'OL. La zone rouge se rapproche dangereusement pour les Verts, qui trouveront un LOSC qui veut s'accrocher à sa place de dauphin du Paris Saint-Germain. Un club nordiste qui sort d'un match de Ligue Europa face au Milan AC mais qui devra montrer, une fois de plus, qu'il a les ressources pour assurer sur deux tableaux.





Les stats à connaître (avec Opta)

St Etienne a perdu chacun de ses 3 derniers matches face à Lille en Ligue 1, sa pire série face à cet adversaire depuis mai 2011-août 2012 (4). Les Verts n’ont plus gagné face au LOSC dans l’élite depuis le 19 mai 2018 à Geoffroy-Guichard (5-0).



St Etienne a perdu 5 de ses 9 derniers matches à domicile face à Lille en Ligue 1, c’est 2 de plus que lors de ses 44 premiers (26 victoires, 15 nuls).



St Etienne a perdu chacun de ses 7 derniers matches de Ligue 1, égalant la plus longue série de son histoire datant d’octobre-novembre 2008.



St Etienne affiche 10 points après 11 matches de Ligue 1 2020/21, son plus faible total à ce stade depuis la saison 2009/10, achevée à la 17e place.



Lille n'a perdu qu'un seul de ses 14 derniers matches de Ligue 1 (9 victoires, 4 nuls), c’était le 8 novembre dernier à Brest (2-3).



St Etienne a perdu chacun de ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1 – plus longue série en cours parmi les équipes actuellement dans l’élite (à égalité avec Nîmes et Strasbourg) et sa pire série depuis mars 2012 (3 également). Il n’a plus connu plus longue série depuis octobre-novembre 2008 (4).



Lille n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers déplacements dans l’élite (5 victoires, 2 nuls), c’était le dernier, à Brest le 8 novembre (2-3). Lille a marqué lors de chacun de ces 8 matches, meilleure série en cours en Ligue 1 (à égalité avec Marseille) et sa meilleure série depuis décembre 2018-avril 2019 (9).



Bien qu’étant l’une des équipes qui a concédé le moins de corners en Ligue 1 cette saison (47 – 5e plus faible total), Lille est l’équipe qui a subi le plus de tirs (31, à égalité avec Nice) et qui « aurait dû » encaisser le plus de buts selon les Expected Goals (3.24, pour 2 buts encaissés) sur ces situations de jeu.



Impliqué dans 3 des 4 derniers buts marqués par des joueurs de St Etienne (2 buts, 1 assist), Adil Aouchiche n’a plus été impliqué dans le moindre but depuis 4 matches, égalant sa plus longue disette en L1.



Jonathan David a marqué et délivré une passe décisive lors de la dernière journée contre Lorient, devenant le premier joueur canadien à marquer dans l’histoire de la Ligue 1. Il a ainsi mis fin à une série de 10 matches sans but ni assist dans l’élite, il fallait remonter à Baptiste Guillaume en 2015 pour voir un avant-centre impliqué dans aucun but lors de ses 10 premiers matches de L1 avec Lille.