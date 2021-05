Tout savoir sur Saint-Etienne - Dijon

Bien revenu ces dernières semaines, Saint-Etienne s'est évité des frayeurs dans la lutte pour le maintien et peut même prétendre à une place dans la première partie de tableau avant cette dernière journée. Dijon continue de son côté d'enchaîner les défaites et va voir son calvaire prendre de fin, étant assuré comme Nîmes de descendre en Ligue 2 avant même cette 38e journée.

Les stats à connaître (avec Opta)

Dijon est l’adversaire que St Etienne a le plus affronté sans jamais connaître la défaite en Ligue 1 (10 matches – 7 succès, 3 nuls).



St Etienne n’affiche que 46 points après 37 matches de Ligue 1 2020/21, son 3e plus mauvais total à ce stade au 21e siècle derrière 2008/09 (37, 17e au final) et 2009/10 (39, 17e au final). Les Verts restent néanmoins sur 5 succès lors de leurs 9 derniers matches dans l’élite (1 nul, 3 défaites).



Dijon n’affiche que 18 points après 37 matches de Ligue 1 2020/21 et, en cas de défaite, égalera le pire bilan sur une même saison dans l’élite au 21e siècle établi par Troyes en 2015/16. Le DFCO a perdu 16 de ses 17 derniers matches dans l’élite, évitant de s’incliner uniquement contre Nice le 18 avril (2-0).



St Etienne a encaissé 11 buts dans les 15 premières minutes de ses matches en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe.



Dijon a perdu chacun de ses 9 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1, après être resté invaincu lors des 5 premiers sous les ordres de David Linarès (2 victoires, 3 nuls).



Seuls les joueurs de Monaco (424) ont réussi plus de tacles que ceux de St Etienne (419) en Ligue 1 cette saison.



Il y a eu 1028 fautes dans les matches de St Etienne en Ligue 1 cette saison (516 commises par les Verts, 512 par leurs adversaires), seules les rencontres de Nantes ont davantage sollicité l’arbitre en 2020/21 (1034).



Dijon n’a gardé sa cage inviolée qu’à 2 reprises lors de ses 48 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1, c’était à Lyon en octobre 2019 (0-0) et à Reims en janvier dernier (0-0).



Wahbi Khazri est impliqué dans 3 des 5 derniers buts de St Etienne contre Dijon en Ligue 1 (1 but, 2 assists). Il a inscrit 6 buts dans l’élite cette année, c’est au moins 2 de plus que tout autre joueur de l’ASSE en 2021.



Le capitaine de Dijon Bruno Ecuele Manga est le seul joueur de champ à avoir pris part à l'intégralité des 37 matches de son équipe en Ligue 1 2020/21. Il fait partie des 3 joueurs tous postes confondus à avoir disputé toutes les minutes de leur équipe dans l'élite depuis le début de la saison dernière (avec Mike Maignan et Benoît Costil).